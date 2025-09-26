Экс-главу судостроительного завода судили за незаконную бронь от мобилизации

Фрунзенский районный суд Ярославля постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ПАО «Ярославский судостроительный завод» Вячеслава Карпова, обвиняемого по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как следует из постановления суда, в период мобилизации судостроительный завод входил в число предприятий, осуществлявших бронирование граждан от мобилизации, а господин Карпов обладал полномочиями по организации ведения на предприятии воинского учета граждан.

Суд установил, что в августе 2022 года к Карпову обратился председатель совета директоров ПАО «ЯСЗ» с просьбой фиктивно трудоустроить троих знакомых граждан с целью их бронирования от частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года, а также с незаконной выплатой им зарплаты.

Трое человек в период с сентября 2022 года по апрель 2024 года были трудоустроены на завод и получили отсрочку от мобилизации. Граждане занимали должности системного администратора и экономиста. В качестве зарплаты им было выплачено 1,9 млн руб. Кроме того, за сотрудников завод заплатил страховые взносы на общую сумму 597 тыс. руб. и потратил 280 тыс. руб. на аренду помещений для специально созданного подразделения завода.

«Карпов В.Г., выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО "ЯСЗ", в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, причинил существенный вред правам и законным интересам ПАО "ЯСЗ" в виде ущерба на общую сумму 2 797 145, 77 руб., а также совершил злоупотребление полномочиями»,— говорится в тексте постановления.

В суде защитник и подсудимый просили прекратить дело и применить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Гособвинитель и представитель потерпевшего выступали против этого, акцентируя внимание на том, что действиями подсудимого «причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства в виде уклонения граждан от частичной мобилизации, а также интересам ПАО "ЯСЗ" в виде утраты возможности реального трудоустройства граждан на фиктивно занятые рабочие места».

Суд счел возможным прекратить уголовное дело ввиду возмещения заводу материального ущерба. Фиктивную отсрочку от мобилизации подсудимый загладил путем перечисления 100 тыс. руб. на нужды участников СВО, посчитал суд.

«Также не оставляет суд без внимания и факт перечисления Карповым В.Г. денежных средств в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям»,— говорится в тексте постановления.

Суд постановил прекратить уголовное дело и назначить Карпову судебный штраф 150 тыс. руб.

Согласно данным kartoreka.ru, Вячеслав Карпов стал генеральным директором ПАО «ЯСЗ» 6 мая 2022 года. 18 февраля 2025 года гендиректором был назначен Евгений Норенко.

Алла Чижова