В Курганской области начальница отделения почты украла пособия тружеников тыла

Прокуратура Юргамышского района утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств, предназначенных для выплат труженикам тыла. Обвиняемой стала руководительница отделения почтовой связи в поселке Вохменка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Следствие установило, что в апреле 2023 года обвиняемая присвоила 55 тыс. рублей из кассы. Эти средства были предназначены для выплат труженикам тыла в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Дело направлено в суд для рассмотрения.