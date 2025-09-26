На пять лет осудили жителя Ачинска за подготовку к теракту на отделении почты

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор местному жителю по делу о подготовке теракта. С учетом предыдущего приговора Ачинского горсуда, подсудимому назначили пять лет лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, фигурант дела в мессенджере Telegram вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предложило за вознаграждение поджечь здание государственного или социального учреждения в Ачинске. Для этого, установили правоохранители, злоумышленник приобрел компоненты для изготовления легковоспламеняющейся жидкости и поджога отделения почтовой связи.

Жителя Ачинска задержали сотрудники ФСБ до того, как он успел совершить теракт.

Александра Стрелкова