ФСБ задержала подозреваемого в работе в мошеннических колл-центрах в Казани

В Симферополе сотрудники УФСБ и МВД задержали мужчину, подозреваемого в работе в мошеннической схеме украинских колл-центров в Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По версии ведомства, в начале июля фигурант был завербован через мессенджер, ему предложили подработку, связанную с эксплуатацией сим-карт. Подозреваемый, следуя инструкциям анонимного пользователя, переехал в Симферополь и занимался обслуживанием сим-боксов и сим-карт. Фигурант настроил мошенническое оборудование и по необходимости заменял сим-карты. За это он получал $100 в сутки.

В начале августа подозреваемого задержали, а оборудование было изъято. Установлена причастность фигуранта к десяти мошенничествам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

