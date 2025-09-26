В Башкирии вынесли приговор за хищение денег под видом компенсации за ДТП

Уфимский районный суд признал жительницу Бирского района виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) за хищение 60 тыс. руб. и $300 у пенсионерки и приговорил к 1,5 годам условного срока с испытательным сроком.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, весной подсудимая нашла в мессенджере подработку в качестве курьера для хищения денег у граждан. В апреле она связалась с 60-летней жительницей Уфимского района и, рассказав выдуманную информацию о ДТП с участием ее сестры, уговорила передать через курьера 60 тыс. руб. и $300. Деньги должны были пойти якобы для того, чтобы сестра избежала уголовной ответственности.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб.

Майя Иванова