Рыбинца задержали за попытку дать взятку сотруднику ГАИ

СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело за покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) сотруднику Госавтоинспекции. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным ведомства, в ночь на 19 сентября в Рыбинске Ярославской области сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan Teana. Водитель, 1986 года рождения, показал признаки опьянения и отказался пройти освидетельствование.

В здании Госавтоинспекции один из пассажиров, 1993 года рождения, предложил полицейскому взятку в размере 95 тыс. рублей, чтобы избежать оформления протокола. Несмотря на предупреждения о последствиях, мужчина продолжил настаивать на своем.

Пассажир был задержан. Следователь СУ СК России по Ярославской области возбудил в отношении него уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу.

Антон Голицын

