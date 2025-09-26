В Ижевске ликвидировали пожар на производственном объекте по улице Маяковского

В Ижевске произошло возгорание в пятиэтажном производственном здании по ул. Маяковского. Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, пожар начался на третьем этаже в складском помещении производства табака.

Сообщение о возгорании поступило 25 сентября в 20:42. Площадь пожара составила 20 кв. м. В ликвидации участвовали 18 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Лопатина