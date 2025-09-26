Пентагон трубит сбор

Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно созывает сотни генералов и адмиралов со всего мира. Приказ распространяется примерно на 800 командующих, которые вскоре должны прибыть на базу морпехов в Вирджинии, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Журналисты утверждают, что цели внеочередного собрания остаются непубличными. О чем говорит внезапный приказ из Пентагона? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Becerril / Reuters Фото: Daniel Becerril / Reuters

По данным собеседников The Washington Post, Пентагон разослал директиву на днях, но никто из приглашенных военачальников до сих пор не знает о причинах экстренного заседания. При этом приказы были отданы на фоне масштабных перестановок в американской армии, которые Пит Хегсет провел по собственной инициативе, отмечают журналисты. Ранее глава Пентагона распорядился сократить число генералов и адмиралов на 20% и без объяснения причин отправил в отставку ряд высокопоставленных руководителей ведомства. Хегсет таким образом мгновенно среагировал на изменения в позиции Дональда Трампа, полагает президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Это связано с теми процессами, которые происходят и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это связано, конечно, с выступлением Трампа. Какой-то поворот обозначился в позиции президента США, а значит, и его администрации. Это связано и с позицией Китая.

Давайте не будем забывать, что в начале сентября произошли события очень значимые в геополитическом плане. Это, на мой взгляд, формирование нового полюса силы. С начала заседания ШОС это экономический союз Индия-Китай-Россия, а затем военный парад в Пекине. По сути, это военно-политический союз».

Bloomberg, в свою очередь, утверждает, что вызов генералов может быть связан с предстоящим шатдауном правительства. Новый режим работы ведомств приведет к прекращению финансирования из бюджета госслужащих, в том числе и военных. Однако Пентагон мог пойти на такой шаг не только по этой причине, отметил в разговоре с “Ъ FM” почетный профессор политических наук Колумбийского университета Роберт Левголд: «Это очень необычно для США. Я согласен с The Washington Post в том, что это беспрецедентный шаг Пентагона. Мы не знаем наверняка, зачем это нужно Хегсету. Возможно, речь идет о проблемах нацбезопасности, а возможно, о внешнеполитических угрозах».

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Пит Хегсет выступит перед высшим военным руководством на следующей неделе, но не привел других деталей. Трамп хочет донести свою позицию по военно-политическим проблемам до каждого генерала, объяснил в разговоре с “Ъ FM” решение Хегсета бывший сотрудник Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Кайл Инан:

«Главная причина для такого собрания, на мой взгляд, проверка на сплоченность военных элит в США. Это необходимо ради защиты стратегических интересов.

Речь не идет о конкретных угрозах. Вашингтон хочет избежать военных конфликтов в любой точке мира. Вероятно, Белый дом проверяет, все ли военачальники понимают реальную стратегию этой администрации не идти на эскалацию. Но, опять же, при любом раскладе конфликт России и Украины сейчас приоритетный в политике Белого дома. На втором месте — война Израиля в Газе, и затем ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Некоторые из военных, с которыми говорили журналисты The Washington Post, отметили, что такая встреча вызывает у них опасения, связанные с международной безопасностью. При этом Европа спокойно воспринимает экстренные шаги Пентагона, подчеркнул в разговоре с “Ъ FM” советник Европарламента по внешней политике ЕС от Болгарии Петар Танев. По данным его источников, отдельной реакции Брюсселя на этот счет не последует: «Я не располагаю на данный момент информацией, чтобы была какая-то моментальная реакция относительно этого срочного собрания в рамках конфигурации Минобороны США. Это исключительно внутреннее дело Соединенных Штатов».

По данным Bloomberg, собрание Пентагона под руководством Хегсета пройдет 30 сентября. Это последний день финансового года в США и последний день перед возможным шатдауном правительства.

Леонид Пастернак