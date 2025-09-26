В Ижевске открылась первая группа кратковременного пребывания для детей до 3 лет

В Ижевске на базе филиала Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток» открылась первая группа кратковременного пребывания для детей до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Группа разделена на комнаты для самых маленьких и детей от двух лет, оснащена игровыми зонами и спальными местами. Родители могут оставить ребенка под присмотром воспитателя на срок до четырех часов.

«Для малышей есть манеж, столик для кормления, ходунки и многое другое. Дети постарше могут играть в отдельной комнате. За ребенком, которого у нас оставляют на время, присматривает воспитатель. Наш сотрудник может поиграть с малышом и сходить с ним на прогулку»,— рассказала заведующая филиалом Республиканского СРЦН Ижевска «Росток» Оксана Сторожева.

Новая мера поддержки доступна молодым и многодетным родителям, семьям с детьми-инвалидами, семьям участников СВО и родителям-студентам. В Удмуртии до конца года планируется открыть еще четыре группы в Балезино, Можге, Воткинске и Глазове. На их оснащение будет направлено 4 млн руб.

Анастасия Лопатина