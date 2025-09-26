По проекту реновации «Тихого Компроса» в Перми изымут участок под овощным магазином

Региональное минимущество утвердило приказ об изъятии земельного участка для муниципальных нужд под фруктово-овощным магазином на ул. Куйбышева, 102а. Согласно документу от 25 сентября, опубликованному на сайте ведомства, изъятие территории необходимо для проекта комплексного развития «Тихого Компроса», которым занимается уральский девелопер «Брусника». Компания готовится к реновации территории, ограниченной Комсомольским проспектом, улицами Куйбышева, Коминтерна, Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми.

Площадь земли, планируемой к изъятию, составляет всего 17 кв. м. По данным сервиса 2ГИС, на указанном участке, возле жилого дома на углу улиц Коминтерна, 16, и Куйбышева, 102, располагается магазин овощей и фруктов (ул. Куйбышева, 102а). Возместить стоимость изымаемой земли и связанные с убытки должна будет компания «Брусники» — ООО «Комфорт и функциональность», которая ведет проект КРТ.

Минувшей осенью компания «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий в Перми, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор построит там около 100 тыс. кв. м жилья и передаст муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Застройщик также займется озеленением и благоустройством территории.