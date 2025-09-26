Депутату Курултая Башкирии Алексею Локотченко продлили арест до середины декабря

Депутат Курултая Башкирии (фракция «Единая Россия») Алексей Локотченко пробудет в СИЗО до 17 ноября, такое решение принял вчера Советский райсуд Уфы. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе суда.

Господин Локотченко обвиняется в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он, будучи руководителем юридической компании «РСК», предложил находящейся под следствием адвокату Эльвире Фаткуллиной (ч. 2 ст. 172 УК РФ) выступить посредником в передаче 10,2 млн руб. взятки для прекращения уголовного преследования. Для снятия обвинений обвиняемая должна была заключить фиктивный контракт на участие в СВО.

Сам депутат отправился в зону спецоперации в феврале прошлого года. За 11 месяцев, которые он провел в зоне боевых действий, Алексей Локотченко участвовал в боях под Бахмутом, Часовым Яром, Красногоровкой, а также в освобождении Курской области, получил два ранения и контузию.

В декабре, после демобилизации, был задержан сотрудниками УФСБ по Башкирии.

По мнению адвоката депутата Ильмир Шамматова, у его подзащитного имеются тяжелые заболевания, препятствующие содержанию под стражей.

На прошлой неделе дело в отношении Алексея Локотченко было передано в суд для рассмотрения по существу.

