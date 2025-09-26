Экс-начальника отдела филиала «ВСМПО-Ависма» будут судить за коммерческий подкуп

В Мещанский суд Москвы направлено уголовное дело в отношении гендиректора ООО и бывшего руководителя филиала одного из производственных предприятий Прикамья. Как сообщают прокуратура региона и СУ СКР по Пермскому краю, в зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 4, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По данным «Ъ-Прикамье», один из фигурантов дела — бывший начальник отдела материально-технического обеспечения (ОМТО) березниковского филиала ПАО «ВСМПО-АВИСМА» Святослав Колмогорцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным силовиков, директор ООО предложил начальнику ОМТО 11 млн руб. за лоббирование интересов организации при заключении контрактов с ПАО на поставку продукции. «На бумаге предложение московской компании было самым выгодным, но и оно заметно превосходило рыночные цены. В результате мошеннической схемы был заключен договор на поставку химикатов, необходимых для производства титановых изделий, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса»,— сообщает СУ СКР. Событие преступления относится к 2017–2018 годам, ущерб предприятию составил более 319 млн руб. Следствием наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 840 млн руб., из них 52 млн руб. наличными были изъяты в ходе обысков.