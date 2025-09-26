В Ульяновской области передано в суд дело о хищении у «Почты России» 850 тыс. рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у «Почты России» более 850 тыс. руб. в Ульяновской области. В преступлении обвиняется бывший руководитель местного почтового отделения. Ей инкриминируется ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием служебного положения в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура.

По версии следствия, 29-летняя бывший начальник отделения почтовой связи в селе Новая Малыкла вносила ложные сведения в отчеты о движении денежных средств и присваивала крупные суммы. Преступления были совершены в период с ноября 2023 по июнь 2024 года. Ущерб «Почте России» составил более 850 тыс. руб.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Санкции ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривают до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов