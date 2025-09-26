В Ярославле открыли мемориальную доску сотруднику МЧС, погибшему на СВО

В Ярославле на фасаде здания пожарно-спасательной части № 5 открыли мемориальную доску, посвященную сотруднику МЧС Алексею Чухнину, погибшему в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Алексей Чухнин родился в Иваново в 1984 году в семье военного. После обучения служил в пожарных частях Брянской области и ХМАО (2007-2012), в 5-й пожарно-спасательной части Ярославля (с 2013 года). В 2016 году стал заместителем начальника службы пожаротушения – начальником дежурной смены 1-го отряда ФПС по Ярославской области.

«После выхода на заслуженный отдых по выслуге лет в 2022 году из МЧС России Алексей Михайлович принял решение продолжить служение Родине, подписав контракт с Министерством обороны РФ и отправившись добровольцем на специальную военную операцию. Там он проявил исключительное мужество и героизм, трижды был ранен, но не отступал от своего долга»,— сообщили в региональном МЧС.

Алексей Чухнин погиб при штурме Часов Яра в Бахмутском районе в ноябре 2024 года.

Памятную доску открывали сыновья погибшего. В торжественной церемонии также участвовали начальник областного ГУ МЧС Вадим Андямов и первый заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Алла Чижова