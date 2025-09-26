«Каждый думает о своих интересах»

Помощник президента России Юрий Ушков намекнул на то, что последние заявления Дональда Трампа не стоит слишком драматизировать. 26 октября состоится личная встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Последний обещал озвучить на ней некую информацию от американцев. Президент США тем временем обсудил проблему Украины с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что тому предложено вернуться к роли посредника.

Дональд Трамп тепло встретил Реджепа Тайипа Эрдогана на крыльце Белого дома, а затем лично проводил со словами: «Встреча прошла превосходно». Президент США в последнее время не жалеет комплиментов в отношении турецкого коллеги. На традиционной пресс-конференции перед началом общения с глазу на глаз Трамп очень много говорил о России, причем чаще в негативной коннотации. Это основной тренд последнего времени — раньше была уверенность в скором заключении сделки, теперь используется выражение «Путина нужно остановить». Как это сделать? Лишить или максимально сократить доходы РФ от экспорта энергоресурсов. Трамп высказал пожелание, чтобы и Турция прекратила сотрудничество с Москвой в этой сфере. США, видимо, готовы вернуть Анкару в программу F-35, из которой ее исключили из-за покупки российских ЗРК С-400. Президент Турции молча слушал молодую переводчицу в исламском платке и эмоций не выражал. Трамп между тем продолжал. По его словам, и Зеленский, и Путин очень уважают Эрдогана, и он может на многое повлиять, если захочет, конечно, сохраняя нейтральную позицию.

Посыл понятен — ему предлагают вернуть роль посредника или, проще говоря, сменить Трампа в этом амплуа.

Все это дает основания предполагать, что 47-й президент Соединенных Штатов все еще надеется на указанную выше сделку и не готов совсем разрывать отношения с Кремлем. Свидетельство тому — фактические извинения за «бумажного тигра». Трамп обещал подобные термины более не употреблять, раз Россия на них так болезненно реагирует. Однако все это будет сочетаться с мерами давления на фоне продолжения боевых действий. То есть мосты не сжигаем, окно возможностей остается открытым, но, видимо, может и совсем закрыться в определенный момент. Но сможет ли помочь Реджеп Тайип Эрдоган и захочет ли, сказать сложно. Скорее, к нему предлагается обращаться в случае, если возникнут какие-то новые идеи по заключению мира.

Что касается нефти: Bloomberg сообщает, что Индия в качестве альтернативы России предлагает допустить на рынок больше сырья из Ирана и Венесуэлы, дабы избежать дисбаланса. Если это так, то, судя по всему, нынешние покупатели сырья из РФ не будут против переключиться на других поставщиков. Ничего уж не поделаешь, каждый в первую очередь думает о своих интересах. В том числе и Турция, которая является очень даже непростым партнером. Стоит напомнить, что ее лидер в последнее время достаточно скептически отзывался о перспективах заключения мирного соглашения между Россией и Украиной так же, как и о своем возможном посредничестве.

Дмитрий Дризе