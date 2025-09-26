В Челябинске задержан еще один экс-банкир за взятку от руководителя «Увильды парка»

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали еще одного фигуранта по делу о незаконной выдаче кредита на строительство гостиничного комплекса. В получении взятки в крупном размере подозревают бывшего начальника отдела финансирования недвижимости филиала одного из крупных банков, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным управления СКР по Челябинской области, с 1 марта по 31 декабря 2023 года экс-сотрудник банка получил от представителя нескольких компаний 1 млн руб. Взамен он помог открыть невозобновляемую кредитную линию на сумму более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса, утаил информацию о взяткодателе, и помогал решить проблемы с получением финансирования, считает следствие.

В доме у подозреваемого провели обыски. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.

Источник в правоохранительных органах сообщил „Ъ-Южный Урал“, что речь идет о строительстве гостиничного комплекса «Увильды парк». В июне этого года сотрудники УФСБ также задержали двух банковских служащих и предпринимателя за получение и дачу взятки соответственно. Обвиняемые — бывший исполнительный директор и менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения ПАО «Сбербанк». Задержанным предпринимателем является руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов, утверждает источник. По версии следствия, бывший и действующий сотрудники банка получили от бизнесмена лично и через посредников более 13 млн руб. за содействие в открытии невозобновляемой кредитной линии.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело о посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Ольга Воробьева