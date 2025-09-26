Швеи возглавили рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Удмуртии

Рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Удмуртии возглавляют швеи, сейчас для них открыто чуть более 350 вакансий, сообщили в кадровом центре «Работа России» в регионе. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов — около 100 тыс. руб. в месяц.

«На втором и третьем месте водители автомобиля и цветоводы: для них открыты 222 и 216 вакансий соответственно. В топ-5 самых востребованных профессий также входят операторы станков с программным управлением и слесари-ремонтники»,— говорится в сообщении. В среднем зарплата рабочих в регионе сейчас составляет 60 тыс. руб. в месяц.

По словам начальника отдела активной политики занятости кадрового центра Натальи Подлевских, квалификацию «швея» на бесплатной основе с начала года получили 57 человек, еще 12 женщин находятся в процессе обучения, две из них учатся на портного.