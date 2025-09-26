Из-за медведей закрыты четыре турмаршрута в нацпарке рядом с Байкалом

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области временно закрыты четыре туристических маршрута в связи с появлением медведей. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По данным учреждения, хищник был замечен в районе маршрутов «Кругобайкальская железная дорога» и «о.п. Переезд — КБЖД» в Прибайкальском национальном парке. Кроме того, закрыты маршруты «Тажераны», «Тырган — Саган-Заба», где медведь в ночь на 14 сентября напал на двух собак в деревне. В ГУ МВД Иркутской области сообщили, что трех медведей местные жители видели вблизи поселка Зяба.

Как писал «Ъ», в начале сентября полиция сообщила об участившихся случаях выхода медведей в населенные пункты. С 2015-го по 2025 год количество этих хищников в регионе выросло с 8 тыс. до 20 тыс. особей. Правительство Иркутской области в связи с этим готовится разработать меры по снижению численности медведей. Соответствующее распоряжение в конце августа подписал губернатор Игорь Кобзев. К отстрелу предлагается привлекать юрлиц, заключивших охотхозяйственные соглашения.

Александра Стрелкова