ЗАГС в Ангарске за 245 млн рублей построит иркутская компания

Победителем конкурса на строительство «Дворца бракосочетаний» в Ангарске признано ООО «Ново-строй». Цена контракта составила 245,1 млн руб., следует из материалов на портале госзакупок. Всего на участие в конкурсе были поданы три заявки, две из которых признаны не соответствующими требованиям заказчика.

Победителю закупки предстоит построить двухэтажное здание на пересечении улицы Зурабова и улицы Троицкой. Площадь будущего дворца составит 678,5 кв. м. Согласно техзаданию, необходимо выполнить отделочные работы, используя керамогранит, обустроить витражи и панорамную лестницу, а также создать парковку и благоустроить близлежащую территорию.

Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года, Источником финансирования являются средства областного бюджета.

ООО «Ново-строй» зарегистрировано в Иркутске в марте 1997 года. Компания специализируется на подготовке строительных площадок. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями являются Владимир Большихшапок (50%), Владимир Вакулин и Валерий Ильченко (по 25%). По данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2024 года составила 940 млн руб., прибыль — 2,9 млн руб. С предприятием заключено 129 госконтрактов на общую сумму 7,8 млрд руб.

Александра Стрелкова