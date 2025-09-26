Из Челябинска в Ханты-Мансийск вновь запускают прямые авиарейсы

С 7 ноября авиакомпания «Руслайн» запускает регулярные прямые рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполнять по пятницам на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут. Отправление из Ханты-Мансийска в 12:15, из Челябинска — в 14:40. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 4,8 тыс. руб. с учетом всех сборов авиакомпании.

В 2022-2023 годах, а также в 2020-м прямые рейсы из Челябинска в региональный центр Югры выполняла авиакомпания Utair.

Виталина Ярховска