Журналиста-иноагента Тимура Олевского объявили в розыск

Шеф-редактор The Insider (СМИ признано нежелательным в РФ, внесено в реестр иноагентов) Тимур Олевский (внесен в реестр иноагентов) объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Тимур Олевский (признан иноагентом)

«Разыскивается по статье УК»,— пишет агентство со ссылкой на данные МВД.

Журналист уже был оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Прокуратура Москвы позднее сообщала, что по результатам проверки Преображенской межрайонной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Прокуратура установила, что журналист продолжал работать в издании после внесения его в реестр нежелательных и участвовал в создании видео с «продвижением антироссийской риторики».