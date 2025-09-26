В Госдуме предложили маркировку продуктов для борьбы со стелсфляцией

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для продуктов, при производстве которых производитель начинает использовать более дешевые ингредиенты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Политик пишет, что помимо шринкфляции (уменьшения веса или объема товара при сохранении цены) на российском рынке сформировалась тенденция скрытого повышения стоимости — стелсфляции. Она выражается в замене традиционных и качественных ингредиентов на более дешевые аналоги без изменения цены.

В своем обращении Борис Чернышов попросил рассмотреть возможность усиления контрольных мероприятий для производителей. Он предложил законодательно обязать их размещать на упаковке заметную маркировку об изменении рецептуры в течение, например, последних 6–12 месяцев. По мнению вице-спикера Госдумы, такая мера повысит информированность потребителей и позволит им делать осознанный выбор.