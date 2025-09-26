Продовольственный товарооборот Челябинской области с Узбекистаном вырос на треть

К середине сентября 2025 года товарооборот продовольствия между Челябинской областью и Узбекистаном составил $32,3 млн. Это на 33,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Экспорт из Челябинской области в соседнее государство за год увеличился на 1,2% и составил $7,8 млн. Объем поставок продуктов питания из Узбекистана выросли на 48,6%, до $24,5 млн. Так, Челябинская область увеличила экспорт муки (в три раза), обработанного иным способом зерна (на 20%), растительного масла (на 13%), мучных кондитерских изделий (на 12%), колбас (на 14%).

Узбекистан в 7,4 раза нарастил импорт приготовленных фруктов и орехов, в три раза — зернобобовых культур, на 97% — овощей, в 2,2 раза — свежих фруктов, бахчевых и орехов.

В региональном минсельхозе отмечают, что Челябинская область и Узбекистан наращивают взаимодействие и взаимные поставки в агропромышленной сфере после некоторого спада. Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на встрече с представителями делегации Джизакской области в правительстве области заявил, что Южный Урал готов еще больше наращивать поставки продовольствия в соседнее государство.

«Наши ведущие производители продуктов питания готовы увеличивать поставки в республику, тем более что представители Узбекистана выразили в этом заинтересованность. Но нужно, чтобы со стороны Узбекистана был проработан вопрос снижения тарифной нагрузки на экспортеров при перевозке грузов по территории Казахстана, либо использования реэкспорта с более низкими таможенными пошлинами»,— цитирует вице-губернатора пресс-служба минсельхоза Челябинской области.