«Фабметалл» наладил выпуск больших 3D-принтеров для печати металлических изделий

Резидент ОЭЗ «Томск» — компания «Фабметалл» — приступил к производству больших 3D-принтеров. Как отмечает производитель, поле печати аппарата достигает 2 м. В устройстве используется технология EBAM — электронно-лучевое выращивание проволокой. Она позволяет печатать крупногабаритные металлические детали сложной формы. Заказчиком проекта стала корпорация «Росатом», сообщает пресс-служба промпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Фабметалл» специализируется на изготовлении электронно-лучевых 3D-принтеров для аддитивного производства из металлических материалов. Ранее стало известно, что компания совместно с «Росатом. Аддитивные технологии» создадут в Томске совместное предприятие для производства принтеров.

Под проект компании выделен участок площадью 5 га на Южной площадке ОЭЗ «Томск». Здесь будет построено около 9720 кв. м производственно-административных площадей. Планируется создать 80 рабочих мест.

ООО «Фабметалл» зарегистрировано в Томске в декабре 2023 года. Единственным владельцем общества является Александр Рау, который также занимает должность гендиректора в томском АО «Омега», занимающимся научными разработками и исследованиями. По данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2024 года составила 69 млн руб., прибыль — 30 млн руб.

Лолита Белова