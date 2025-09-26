«Трактор» в Челябинске обыграл омский «Авангард» со счетом 5:1

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над омским «Авангардом» в домашнем матче. Встреча команд завершилась со счетом 5:1.

Матч прошел 25 сентября на ледовой арене «Трактор». В составе «черно-белых» шайбами отличились Александр Рыков, Григорий Дронов, Егор Коршков и Джошуа Ливо, оформивший дубль. Из «Авангарда» единственный гол забил Семен Чистяков.

Сейчас «Трактор» находится на третьем месте Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. На следующем матче 30 сентября команда встретится с московским «Спартаком». Предыдущий матч между клубами завершился поражением «Трактора» со счетом 5:3.

Ольга Воробьева