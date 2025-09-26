В Пермском крае началось похолодание

Сегодня, 26 сентября, впервые за последние две недели температура воздуха по всей территории Пермского края опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». Температура воздуха в течение дня по краю составит +4…+9, в Перми не выше +6…+8. В период с 26 по 30 сентября средняя температура воздуха опустится ниже нормы на 2-3° на севере и на 4-5° на юге и юго-востоке края. Пик похолодания ожидается 29-30 сентября. Еще одна холодная ночь с заморозками в Перми ожидается во вторник 30 сентября, после чего днем потеплеет до +10°.