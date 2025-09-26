Харрис в 2022 году убедила Зеленского «в неизбежности конфликта с Россией»

Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» заявила, что на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года беседовала с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она утверждает, что ей пришлось убеждать собеседника в скором начале вооруженного конфликта с Россией, о котором он якобы не хотел слышать. Об этом пишет РБК со ссылкой на только что вышедшую книгу госпожи Харрис, оказавшуюся в распоряжении редакции.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Владимир Зеленский и Камала Харрис

«Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует», — пишет политик. Но в какой-то момент президент Украины спросил ее, как поступить, и она порекомендовала «подготовить своих людей».

В мемуарах госпожа Харрис сравнивает господина Зеленского с мойщиком окон во Всемирном торговом центре, который во время теракта 11 сентября 2001 года застрял в лифте, но скребком пробил стену и вывел всех попутчиков.