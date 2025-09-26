В Казани за 25 сентября произошло 208 ДТП, пострадали девять человек

В Казани за сутки произошло 208 ДТП, в восьми из них получили ранения девять человек, погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Всего сотрудниками ГАИ в центрах оформления ДТП было оформлено 99 случаев, на месте происшествия — 29 дорожных аварий с материальным ущербом.

Также было задержано четыре водителя без прав и четыре человека за рулем в состоянии опьянения.

К административной ответственности за нарушение ПДД привлекли двух велосипедистов.

Один гражданин доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

Марк Халитов