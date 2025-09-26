Солнечная погода без дождей установится в Петербурге 26 сентября
Восточная периферия антициклона продолжит формировать погоду в Петербурге 26 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам синоптика, впечатление от солнечной погоды без дождей подпортит только плотный северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Воздух прогреется до 13-15 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу, 27 сентября, также обойдется без осадков.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с девяти часов утра 25 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Решение приняли в связи с прогнозируемым понижением температуры.