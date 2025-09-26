В Троицком районе рейсовый автобус врезался в дерево

В Челябинской области водителю рейсового автобуса во время поездки стало плохо, транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла ранним утром 26 сентября. По предварительным данным, на трассе Челябинск — Троицк 57-летний водитель междугороднего рейсового автобуса Hyundai почувствовал себя плохо во время поездки. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, где машина врезалась в дерево. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Бреды — Челябинск, находилось 37 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителя доставили в медицинское учреждение. Пассажиров отправили в Челябинск следующим рейсом.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Виталина Ярховска