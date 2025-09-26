Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску за унижение русских

Тверской районный суд Москвы выписал штраф в размере 20 тыс. руб. журналистке Божене Малашенко (Рынска). Это следует из материалов дела.

«Малашенко Б.Л. публично в интервью ... допускает высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности (русских)»,— сказано в решении.

Суд признал Божену Малашенко виновной в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1. («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Кодекса РФ об административных правонарушениях.