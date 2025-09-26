Сергей Рязанов претендует на пост председателя самарской городской думы
Члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуру Сергея Рязанова на пост председателя самарской городской думы. Решение было принято на заседании под руководством губернатора Вячеслава Федорищева в четверг, 25 сентября.
Заместитель председателя самарской городской думы Сергей Рязанов
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Кроме того, на заседании была поддержана кандидатура участника специальной военной операции Евгения Абрамкина на пост руководителя фракции «Единой России» в городской думе Самары. В дальнейшем кандидатуры Сергея Рязанова и Евгения Абрамкина должны быть согласованы президиумом Генерального совета «Единой России».
В настоящее время председателем городской думы является Алексей Дегтев, а его заместителем — Сергей Рязанов. По итогам выборов в муниципальный парламент «Единая Россия» получила 30 из 37 мандатов.