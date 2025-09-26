Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Выплата за содействие при заключении контракта для участия в СВО может увеличиться в Перми на 100 тыс. рублей

В Перми планируют увеличить выплаты за содействие при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает «Новый компаньон», проект постановления, разработанный мэрией, находится на обсуждении. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления, размер единовременной выплаты для тех, кто содействовал заключению контракта с Минобороны РФ, планируется повысить со 138 тыс. руб. до 238 тыс. руб.    

Единовременные выплаты тем, кто содействует другим в заключении контракта для участия в СВО, действуют в Перми с 2024 года, такая же мера поддержки введена в Пермском, Лысьвенском, Осинском, Гайнском и Чердынском округах.