Избран новый спикер горсовета Новосибирска

Председателем совета депутатов Новосибирска вновь избран единоросс Дмитрий Асанцев. Решение было принято 26 сентября на первой сессии горсовета восьмого созыва. За господина Асанцева отдали голоса все 49 присутствующих на сессии народных избранников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Асанцев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Дмитрий Асанцев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Других претендентов на должность председателя не оказалось.

В своем выступлении Дмитрий Асанцев назвал шесть направлений, на которых, по его мнению, должен сконцентрировать свои усилия депутатский корпус восьмого созыва. Это наказы избирателей, благоустройство территорий с созданием новых общественных пространств, строительство детских садов и школ, развитие общественного транспорта, расселение из аварийного жилья и поддержка участников СВО.

В горсовете Новосибирска — 50 мест. Фракция «Единой России» включает 40 депутатов, КПРФ — шесть, партия «Новые люди» — троих.

Михаил Кичанов