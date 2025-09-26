Налоговой службе отказали в банкротстве бывшего совладельца Экопромбанка

Арбитражный суд Ростовской области отказал межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области в прекращении дела о признании бывшего пермского бизнесмена Владимира Нелюбина банкротом. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте судебного правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Нелюбин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Нелюбин

В материалы дела от ФНС поступило ходатайство об отказе от финансирования процедуры банкротства. Вместе с тем в производстве суда имеется заявление индивидуального предпринимателя Михаила Потапова о признании господина Нелюбина банкротом, которое принято в качестве заявления о вступлении в дело в конце мая этого года.

Определение о признании необоснованным заявления уполномоченного органа и об оставлении заявления без рассмотрения выносится при наличии иного заявления о признании гражданина банкротом. Таким образом, суд принял решение оставить заявление Федеральной налоговой службы России без рассмотрения. А судебное заседание по проверке обоснованности требования Михаила Потапова к господину Нелюбину назначить на 11 ноября 2025 года.

Напомним, в мае 2019 года Владимир Нелюбин был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский райсуд согласился с мнением гособвинения о причастности господина Нелюбина к хищению 215 млн руб. АО «АКБ “Экопромбанк”» и 7 млн руб. вкладчицы кредитной организации. Весной прошлого года он освободился условно-досрочно.

Параллельно с уголовным преследованием Владимира Нелюбина арбитражный суд рассматривал дело о его банкротстве. На декабрь 2016 года задолженность господина Нелюбина перед реестровыми кредиторами составила более 2,84 млрд руб. Процедура первого банкротства была завершена весной прошлого года. При этом суд не освободил его от выплаты долгов перед ФНС, которые на тот момент превышали 31 млн руб.