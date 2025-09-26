Налоговая служба пытается стать кредитором экс-зампреда правительства

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление межрайонной инспекции №21 Федеральной налоговой службы по Пермскому краю о включении ее в список кредиторов бывшего зампреда правительства Елены Лопаевой. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте судебного правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лопаева

Елена Лопаева



19 сентября этого года налоговая служба обратилась в суд с заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов госпожи Лопаевой в размере 158,3 тыс. руб.

Напомним, в 2022 году Елена Лопаева была осуждена за растрату 67,6 млн руб., позже этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса. В апреле 2025 года в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. В июле этого года суд признал Елену Лопаеву банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества.