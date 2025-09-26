В Омске вступил в силу приговор банде лжеврачей

Коллегия Омского областного суда подтвердила законность приговора 15 участникам преступной группы, которые под видом сотрудников медцентров обманывали пациентов на крупные суммы. Четырем обвиняемым смягчили наказание на 1 месяц, рассказал пресс-секретарь облсуда Аскер Абишов.

Как установило судебное разбирательство, группа мошенников действовала в Омске с 2014-го по 2017 год под руководством двух организаторов, которые находятся в розыске. Злоумышленники создали сеть медцентров и обманом заманивали клиентов. Их убеждали в наличии серьезных проблем со здоровьем и вынуждали проходить дорогостоящее «лечение», включая покупку бесполезных препаратов. Потерпевшие брали в банках кредиты для оплаты ненужных медуслуг. Всего от действий лжеврачей пострадали 55 человек, которые потеряли в общей сложности 8 млн руб.

В декабре 2024 года Первомайский райсуд признал участников группы виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Пятерым он назначил реальные сроки лишения свободы от 2 лет до 2 лет 9 месяцев в колонии общего режима, десятерым — условные сроки от 1 года до 2 лет. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Илья Николаев