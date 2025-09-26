Чечня заняла первое место по рождаемости в России

По итогам статистических данных за 2024 год в Чечне оказался наиболее высокий суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — 2,67. В числе других регионов-лидеров Тыва (2,29) и ЯМАО (1,99), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Самый низкий коэффициент рождаемости отмечен в Ленинградской области (0,88).

Средний коэффициент по России составляет 1,4 ребенка на одну женщину. Этот показатель постоянно снижается с 2015 года, тогда он составлял 1,78. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет).

В Москве СКР составляет 1,46, в Санкт-Петербурге — 1,25. В Мордовии — 0,99, Севастополе — 0,99.

Влад Никифоров