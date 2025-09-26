За взятку шампанским и конфетами задержана чиновница Красноярска

Начальник отдела администрации Советского района Красноярска задержана по подозрению во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.

В основу уголовного дела легли материалы антикоррупционного отдела горУМВД. По версии следствия, согласно договору, заключенному в октябре 2024 года между индивидуальным предпринимателем и департаментом градостроительства мэрии Красноярска, на участке улицы Алтайская предполагалось размещение автомойки. Фактически там находилась автостоянка.

Чиновница, по материалам дела, укрыла факт использования земельного участка не по назначению и не приняла мер по демонтажу парковки. За это владельцы автостоянки преподнесли ей шампанское, конфеты, канцелярию. В рамках расследования действиям взяткодателей будет дана правовая оценка.

Илья Николаев