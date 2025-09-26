Международный операционный центр цифрового юаня начал работу в Шанхае

В китайском Шанхае официально введен в эксплуатацию Международный операционный центр цифрового юаня, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Народный банк Китая (НБК, Центробанк КНР). Были представлены платформа цифровых трансграничных платежей, платформа блокчейн-услуг и платформа цифровых активов.

Открытие центра анонсировал в июне на форуме Луцзяцзуй директор НБК Пань Гуншэн. Тогда он объявил, что центр призван содействовать интернационализации цифровой валюты и развитию услуг финансового рынка.

Агентство приводит оценку директора Национального института финансовых исследований при Университете Цинхуа Тянь Сюаня. С его слов, запуск центра — это особый шаг в развитии цифрового юаня, который будет способствовать усилению китайского влияния в глобальной финансовой системе. Также он отметил значимость центра для совершенствования глобальной системы трансграничных платежей.

Эрнест Филипповский