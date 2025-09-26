Житель Москвы задержан за серию диверсий в Новосибирской области

Спецслужбы задержали 32-летнего жителя Москвы, на счету которого — серия диверсий на территории Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе новосибирского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, при проведении расследования в отношении москвича, совершившего в октябре 2024 года поджоги двух релейных шкафов на Транссибе, был выявлен дополнительный эпизод. Проживавший на тот момент в Новосибирске москвич получил от неустановленного лица предложение о совершении диверсии на объекте связи. В ноябре 2024 года он поджег телекоммуникационный шкаф сотовой вышки в одном из новосибирских сел. Кадры с места пожара он отправил в качестве отчета заказчику.

В отношении поджигателя завели второе уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ, наказание по ней — от десяти до 20 лет лишения свободы). Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Илья Николаев