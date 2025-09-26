Al Masirah: хуситы нанесли удар по Израилю гиперзвуковой ракетой

Представители движения «Ансар Аллах» из Йемена использовали гиперзвуковую баллистическую ракету для нанесения удара по целям в Тель-Авиве. Об успешной операции в эфире телеканала Al Masirah отчитался представитель движения Яхья Сариа.

По его информации йеменские вооруженные силы использовали многозарядную гиперзвуковую ракету «Палестина-2», которая «успешно поразила цели» в районе Яффо.

В начале сентября «Ансар Аллах» запускало в сторону Израиля как минимум две ракеты, которые разорвались над Саудовской Аравией. Это произошло после того, как йеменские хуситы похоронили 11 своих политических лидеров, ликвидированных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках точечной операции «Капля удачи». 16 сентября израильская армия нанесла 12 ракетных ударов по йеменскому порту Ходейда, полностью разрушив причал. Сам порт после этого продолжил работу.

Влад Никифоров