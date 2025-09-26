МИД Австралии призвал ограничить технологии ИИ в разработке ядерного оружия

Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала ограничить использование технологий искусственного интеллекта при создании ядерного оружия и установить нормы и правила работы с ним, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на текст ее выступления в Совбезе ООН. Заявление последовало на открытых дебатах на тему «Искусственный интеллект, международный мир и безопасность».

Потенциальное использование ИИ в ядерном оружии и беспилотных системах «ставит под угрозу будущее человечества», сообщает агентство. Глава МИД также напомнила, что возможность развязывания ядерной войны до сих пор была ограничена человеческим суждением, ответственностью лидеров и совестью, которыми ИИ не обладает. Это может привести к эскалации без предупреждения, подчеркнула она.

Также Пенни Вонг уделила внимания теме фейков, отметив, что намеренно созданный для обмана с помощью ИИ контент почти неотличим от реальности. «… он содержит фальшивые голоса, сфабрикованные изображения и высказывания. Созданы специальные алгоритмы, подкрепляющие вымысел и маскирующие его под факты. Все это дестабилизирует общество, вносит раскол и разногласия»,— цитирует ее агентство.

Резюмируя выступление, глава австралийского МИД призвала мировое сообщество установить «правила и нормы применения ИИ», чтобы он был «безопасным, безотказным, ответственным и этичным».

Эрнест Филипповский