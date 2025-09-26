Лавров и генсек ООН Гутерриш обсудили Украину и палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию на Украине, а также палестино-израильский конфликт. Встреча состоялась на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД России.

В обсуждении реформирования организации в контексте инициативы Генсекретаря «ООН-80» Сергей Лавров подчеркнул, что руководство и сотрудники должны действовать беспристрастно и в равной степени удаленно от всех сторон, в соответствии с Уставом ООН.

Обе стороны настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия России и ООН. С российской стороны была подчёркнута приверженность центральной координирующей роли Всемирной организации в мировых делах и принципам Устава ООН, добавили в МИД РФ.