В Якутии пересчитали собак и кошек

Владельцы домашних питомцев в Якутии зарегистрировали 40919 собак и 15599 кошек, сообщило республиканское управление ветеринарии. Ведомство предупреждает, что в скором времени регистрация собак станет обязательной.

Глава управления ветеринарии Игнатий Колодезников напомнил, что в июне с подачи исполнительной власти Государственным собранием (Ил Тумэн) Якутии был принят в первом чтении проект закона республики «О регистрации домашних животных».

«Законопроектом предусмотрена регистрация и маркирование домашних животных путем внесения информации в единую электронную базу данных,— предупредил господин Колодезников.— В случае принятия этого закона, регистрация собак будет обязательной, а о регистрации других домашних животных решение принимают владельцы».

По его словам, принятие закона связано с ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Сейчас владельцы собак, нарушившие правила их выгула и содержания, привлекаются к административной ответственности. С начала 2025 года привлекли к ответственности 463 гражданина (всего проведено 373 рейдовых мероприятия). По оперативным данным, с начала текущего года отловлено 2797 животных без владельцев. Из них возвращено в прежнюю среду обитания — 1251, пристроено новым владельцам — 659. В приютах содержатся 1503 животных. По республике функционируют 17 приютов, 19 пунктов временного содержания.

Николай Борисов, Якутск