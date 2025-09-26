Южная Корея предупредительными выстрелами остановила торговое судно КНДР

Военные силы Республики Корея в пятницу произвели предупредительные выстрелы в сторону северокорейского торгового судна, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на армейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По утверждению комитета, судно около 5:00 местного времени (23:00 мск четверга) ненадолго пересекло Северную пограничную линию (NLL) в Желтом море, которая де-факто является морской границей между РК и КНДР.

Инцидент имел место близ южнокорейского пограничного острова Пэннен. После предупредительных выстрелов торговое судно покинуло южнокорейские воды, говорится в сообщении.

