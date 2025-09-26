Писториус: два российских спутника «Луч-Олимп» преследуют спутники ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил обеспокоенность по поводу двух российских спутников «Луч/Олимп», которые находятся вблизи и якобы преследуют спутники IntelSa, используемых вооруженными силами ФРГ. Об этом сообщает Sky News.

На Берлинской космической конференции господин Писториус заявил, что Россия и Китай быстро наращивают возможности для «ведения войны в космосе», включая способность нарушать, «ослеплять» и уничтожать спутники.

В ответ на эти угрозы министр объявил о планах инвестировать €35 млрд в космические программы Германии в течение следующих пяти лет.