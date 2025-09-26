Минэнерго США: Штаты не смогут отказаться от урана из России

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что его страна не может прекратить закупки обогащенного урана у России до завершения конфликта на Украине из-за нехватки собственных производственных мощностей. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

По словам господина Райта, все покупают российский уран, и США необходимо развивать собственную отрасль. Вашингтон не хочет «отправлять деньги в Россию», добавил он, но эти траты гораздо меньше, чем европейский импорт нефти и газа.

Министр сообщил, что группа из пяти стран («Саппорская пятерка»), состоящая из США, Японии, Канады, Франции и Великобритании, работает над увеличением мощностей, чтобы заместить импорт из России в течение двух с половиной лет.

Ранее США ввели запрет на покупку российского урана, на что Москва ответила временными ограничениями на его экспорт.