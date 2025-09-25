Госдеп одобрил продажу Германии до 400 управляемых ракет AMRAAM

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму около $1,23 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности.

Правительство Германии запросило покупку до 400 ракет AMRAAM, до двенадцати секций наведения, а также одну комплексную испытательную машину AIM-120 AMRAAM, добавили в агентстве.

По мнению властей США, предлагаемая продажа повысит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам засчет повышения возможностей воздушного боя для немецкой программы F-35.

Основным подрядчиком выступит корпорация RTX в штате Вирджиния.