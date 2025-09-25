Девять человек пострадали при атаке РЗСО по Брянской области

Число раненых мирных жителей при атаке БПЛА по Брянской области увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ВСУ наносили удар по поселку Белая Березка Трубчевского района из РЗСО «Град».

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

Ранее господин Богомаз сообщал о том, что среди пострадавших есть ребенок. В результате удара также начался пожар в нескольких жилых домах и административных зданий.